Ночью на Московском шоссе столкнулись две легковушки. Фотографию произошедшего опубликовали в
ДТП произошло во вторник, 19 февраля, возле ТЦ «Премьер».
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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Ночью на Московском шоссе столкнулись две легковушки. Фотографию произошедшего опубликовали в
ДТП произошло во вторник, 19 февраля, возле ТЦ «Премьер».
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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Магазин расположен на первом этаже жилого дома №55-б на улице Вокзальной.