На уборку трассы в Рязанской области выехали 13 единиц техники

Для борьбы со снегопадом на федеральную трассу М-5 в Рязанской области выехали 13 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба «ФКУ Упрдор Москва-Волгоград».
По информации синоптиков, в ближайшие сутки на территории Рязанской области ожидаются снегопад и усилении ветра до 18 метров в секунду. Такая погода может сохраниться в течение следующих двух дней.
Организация порекомендовала водителям соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники, задействованной на дорожных работах.
Фото пресс-службы «ФКУ Упрдор Москва-Волгоград»