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17:01, 20 февраля 2019 162
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На уборку трассы в Рязанской области выехали 13 единиц техники

На уборку трассы в Рязанской области выехали 13 единиц техники

Для борьбы со снегопадом на федеральную трассу М-5 в Рязанской области выехали 13 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба «ФКУ Упрдор Москва-Волгоград».

По информации синоптиков, в ближайшие сутки на территории Рязанской области ожидаются снегопад и усилении ветра до 18 метров в секунду. Такая погода может сохраниться в течение следующих двух дней.

Организация порекомендовала водителям соблюда­ть осторожность и бди­тельность при движени­и, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники, задейс­твованной на дорожных­ работах.

Фото пресс-службы «ФКУ Упрдор Москва-Волгоград»


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