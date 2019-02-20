На слушаниях вновь обсудили ЗАГС на Московском и строительство нового микрорайона за «Европой»

Рязанцы вновь обсудили
На территории в 5,5 гектара за ТЦ «Европа» планируется возвести высотки эконом-класса переменной этажности (9-13), а также разбить спортплощадки, охраняемую природную территорию, новые дороги и развязку на Карцево с последующим выходом на Льгово.
Территорию будущего микрорайона предложили перевести из зоны частной застройки в общественно-жилую.
На заседании зарегистрировались три человека, и все поддержали проект.
Кроме того, на публичных слушаниях обсудили вопрос о переносе территории бывшего Планетария.
Сейчас участок на Московском шоссе № 49 находится в зоне скверов, его хотят перевести в зону обслуживающих и прочих деловых объектов.
Напомним, 22 ноября 2018 года соответствующие изменения внесли в