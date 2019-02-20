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20:58, 20 февраля 2019 326
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На слушаниях вновь обсудили ЗАГС на Московском и строительство нового микрорайона за «Европой»

На слушаниях вновь обсудили ЗАГС на Московском и строительство нового микрорайона за «Европой»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанцы вновь обсудили реконструкцию дворца бракосочетаний и строительство нового микрорайона за «Европой». Публичные слушания прошли в среду, 20 февраля.

На территории в 5,5 гектара за ТЦ «Европа» планируется возвести высотки эконом-класса переменной этажности (9-13), а также разбить спортплощадки, охраняемую природную территорию, новые дороги и развязку на Карцево с последующим выходом на Льгово.

Территорию будущего микрорайона предложили перевести из зоны частной застройки в общественно-жилую.

На заседании зарегистрировались три человека, и все поддержали проект.

Кроме того, на публичных слушаниях обсудили вопрос о переносе территории бывшего Планетария.

Сейчас участок на Московском шоссе № 49 находится в зоне скверов, его хотят перевести в зону обслуживающих и прочих деловых объектов.

Напомним, 22 ноября 2018 года соответствующие изменения внесли в генплан Рязани.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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