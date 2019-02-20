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17:51, 20 февраля 2019 204
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ЕГЭ для взрослых. Рязанцы в третий раз сдали итоговый экзамен

ЕГЭ для взрослых. Рязанцы в третий раз сдали итоговый экзамен

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В среду, 20 февраля, рязанцы поучаствовали во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Она прошла в средней школе №11.

Вместе с родителями выпускников бланки по русскому языку получили замглавы городской администрации Елена Сорокина, председатель комитета облдумы по социальным вопросам Сергей Пупков, министр образования региона Ольга Щетинкина, член общественной палаты региона Наталья Барышова и замминистра природопользования Рязанской области Наталия Иренкова.

После того, как участники прошли регистрацию и рамки металлоискателя, они выполнили семь заданий с краткими ответами и написали мини-сочинение.

После экзамена Ольга Щетинкина отметила, что часть заданий можно выполнить на основе опыта и логики, другие требуют четкого знания правил и терминологии, а третьи — внимания и знания текстов.

«Я бы советовала родителям поддерживать своих детей и не нагнетать обстановку вокруг единого государственного экзамена. Все знания, которые учащиеся приобрели, у них никуда не делись, необходимо только сконцентрироваться на них», — сказала министр.

Сами рязанцы рассказали, что написать задание несложно, нужно лишь правильно подготовиться психологически. Однако, по их мнению, шрифт в бланках мелкий, его стоит пропечатать покрупнее.

Всего в 2019 году ЕГЭ в Рязанской области напишут более пяти тысяч человек, большинство из которых — выпускники школ. В этом году российские ученики смогут сдавать математику одного уровня: либо базового, где нужно набрать не менее семи баллов, либо профильного, где выпускнику нужно набрать минимум 27 баллов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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