Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:05, 20 февраля 2019 333
 0    0

Аркадий Фомин прокомментировал послание президента к Федеральному Собранию

Аркадий Фомин прокомментировал послание президента к Федеральному Собранию

В среду, 20 февраля, Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. От рязанской облдумы на встрече присутствовал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин.

По его словам, президент сформулировал «беспрецедентные меры» поддержки семей с детьми, которые призваны улучшить демографическую ситуацию в стране.

«Предложен реальный механизм улучшения жилищных условий семей с детьми. Установление льготной ипотеки на весь срок действия ипотечного кредита, погашение государством 450 тысяч рублей заемных ипотечных средств для многодетных семей — эти меры позволят многим семьям решить жилищный вопрос», — прокомментировал глава облдумы.

Фомин также сказал, что увеличение количества семей, которые могут претендовать на дополнительные выплаты на детей, станет серьезным шагом.

«На сегодняшний момент в Рязанской области выплаты на первенца получают 1757 семей и 385 семей — на второго ребенка. И, конечно, с 2020 года число таких семей возрастет», — отметил он.

Кроме того, Фомин подчеркнул важность расширения действий программы «Земский доктор». «Со следующего года начнет действовать аналогичная программа „Земский учитель“, которая позволит получать единовременные выплаты в размере миллиона рублей педагогам, переезжающим на работу в села и малые города. Это даст возможность обеспечить социальную сферу села квалифицированными кадрами, в которых сейчас так остро нуждаются школы, больницы, ФАПы», — заключил председатель облдумы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
17:05, 20 февраля 2019
Аркадий Фомин прокомментировал послание президента к Федеральному Собранию
14:05, 20 февраля 2019
Путин поручил закрыть проблемные свалки в городах
13:46, 20 февраля 2019
Президент пообещал направить на борьбу с раком не менее триллиона
13:36, 20 февраля 2019
Владимир Путин предложил увеличить выплаты на первого и второго ребенка
12:02, 20 февраля 2019
Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному Собранию. Прямая трансляция 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Не нарушил, но заплатил. С рязанца списали деньги за чужой штраф

Не нарушил, но заплатил. С рязанца списали деньги за чужой штраф 3

Что делать в таком случае?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 660
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 254
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 20 024
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 713
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 18 205
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум