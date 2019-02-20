Аркадий Фомин прокомментировал послание президента к Федеральному Собранию

В среду, 20 февраля, Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. От рязанской облдумы на встрече присутствовал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин.
По его словам, президент сформулировал «беспрецедентные меры» поддержки семей с детьми, которые призваны улучшить демографическую ситуацию в стране.
«Предложен реальный механизм улучшения жилищных условий семей с детьми. Установление льготной ипотеки на весь срок действия ипотечного кредита, погашение государством 450 тысяч рублей заемных ипотечных средств для многодетных семей — эти меры позволят многим семьям решить жилищный вопрос», — прокомментировал глава облдумы.
Фомин также сказал, что увеличение количества семей, которые могут претендовать на дополнительные выплаты на детей, станет серьезным шагом.
«На сегодняшний момент в Рязанской области выплаты на первенца получают 1757 семей и 385 семей — на второго ребенка. И, конечно, с 2020 года число таких семей возрастет», — отметил он.
Кроме того, Фомин подчеркнул важность расширения действий программы «Земский доктор». «Со следующего года начнет действовать аналогичная программа „Земский учитель“, которая позволит получать единовременные выплаты в размере миллиона рублей педагогам, переезжающим на работу в села и малые города. Это даст возможность обеспечить социальную сферу села квалифицированными кадрами, в которых сейчас так остро нуждаются школы, больницы, ФАПы», — заключил председатель облдумы.