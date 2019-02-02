В Рязанской области презентовали девятый том книги «Солдаты Победы». Об этом сообщил
Презентация издания прошла в пятницу, 1 февраля, в сапожковском Доме культуры. В новый том занесены имена 3803 жителей Сапожковского района, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.
Кроме того, в издании представлена информация о Героях Советского Союза, Героях Социалистического труда. В книге также опубликованы статьи о социально-экономическом развитии района в послевоенные годы, предприятиях промышленности и АПК, начале газификации, создании грязелечебницы.
Зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова поблагодарила всех, кто работает над созданием книги. «"Солдаты Победы» — значимый проект, который позволяет сохранить память о ветеранах. Это важно и объединяет всех нас", — отметила она.