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8:43, 2 февраля 2019 131
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В Рязанской области презентовали девятый том книги «Солдаты Победы»

В Рязанской области презентовали девятый том книги «Солдаты Победы»

В Рязанской области презентовали девятый том книги «Солдаты Победы». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Презентация издания прошла в пятницу, 1 февраля, в сапожковском Доме культуры. В новый том занесены имена 3803 жителей Сапожковского района, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

Кроме того, в издании представлена информация о Героях Советского Союза, Героях Социалистического труда. В книге также опубликованы статьи о социально-экономическом развитии района в послевоенные годы, предприятиях промышленности и АПК, начале газификации, создании грязелечебницы.

Зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова поблагодарила всех, кто работает над созданием книги. «"Солдаты Победы» — значимый проект, который позволяет сохранить память о ветеранах. Это важно и объединяет всех нас", — отметила она.


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