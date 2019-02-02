В небе над Кубой взорвался метеорит. Видео

В небе над Кубой взорвался метеорит. Соответствующие фото и видео опубликовали в соцсетях местные жители.
На ролике, размещенным в Facebook, виден дымный след в небе на фоне облаков.
По словам очевидцев, взрыв прогремел в небе над провинцией Пинар-дель-Рио на западе Кубы около 13:30 по местному времени (23:30 мск).
На месте ЧП ученые кубинского Института геофизики и астрономии нашли осколки размером 20-30 сантиметров. Анализ показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния, передает РИА «