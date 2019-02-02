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11:27, 2 февраля 2019 186
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В небе над Кубой взорвался метеорит. Видео

В небе над Кубой взорвался метеорит. Видео

В небе над Кубой взорвался метеорит. Соответствующие фото и видео опубликовали в соцсетях местные жители.

На ролике, размещенным в Facebook, виден дымный след в небе на фоне облаков.

По словам очевидцев, взрыв прогремел в небе над провинцией Пинар-дель-Рио на западе Кубы около 13:30 по местному времени (23:30 мск).

На месте ЧП ученые кубинского Института геофизики и астрономии нашли осколки размером 20-30 сантиметров. Анализ показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния, передает РИА «Новости».


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Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Врач рассказала о болезнях глаз, которые «мешают счастливому детству», а также о мерах их профилактики.

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