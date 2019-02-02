Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов

В пятницу, 1 февраля, умер диктор Центрального телевидения, ведущий программ «Время» и «Голубой огонек» Евгений Суслов. Ему был 81 год, передает
Диктор и телеведущая Алла Данько сообщила, что в последнее время заслуженный артист РСФСР тяжело болел.
Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года, в течение долгого времени он работал диктором и ведущим на советском телевидении, в 1984 году был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Суслов вел программу «Время», комментировал военные парады и праздничные демонстрации в СССР, а также снимался в «Голубом огоньке».