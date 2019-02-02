Снегодождь. Прогноз погоды в Рязани на первую рабочую неделю февраля

В начале недели рязанцев ждет плюсовая температура: в понедельник и вторник, 4 и 5 февраля, температура воздуха составит +1, +2 градуса днем. Ночью в эти дни столбики термометров не опустятся ниже -1 градуса.
Кроме того, в эти дни ожидаются небольшие дожди и осадки.
Со среды в городе немного похолодает: днем температура воздуха составит около -2 градусов, ночью опустится до -7 градусов.
В пятницу, 8 февраля, ожидается до -6 градусов, временами небольшой снег. Ночью похолодает до -9 градусов.
Напомним, из-за потепления и ледяного дождя рязанские улицы