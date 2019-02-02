Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:41, 2 февраля 2019 821
 0    0

Снегодождь. Прогноз погоды в Рязани на первую рабочую неделю февраля

Снегодождь. Прогноз погоды в Рязани на первую рабочую неделю февраля

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды в Рязани на первую рабочую неделю февраля.

В начале недели рязанцев ждет плюсовая температура: в понедельник и вторник, 4 и 5 февраля, температура воздуха составит +1, +2 градуса днем. Ночью в эти дни столбики термометров не опустятся ниже -1 градуса.

Кроме того, в эти дни ожидаются небольшие дожди и осадки.

Со среды в городе немного похолодает: днем температура воздуха составит около -2 градусов, ночью опустится до -7 градусов.

В пятницу, 8 февраля, ожидается до -6 градусов, временами небольшой снег. Ночью похолодает до -9 градусов.

Напомним, из-за потепления и ледяного дождя рязанские улицы покрылись льдом в четверг, 31 января. Горожане жаловались на то, что по тротуарам и улицам опасно передвигаться.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
14:41, 2 февраля 2019
Снегодождь. Прогноз погоды в Рязани на первую рабочую неделю февраля
22:46, 1 февраля 2019
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
22:00, 1 февраля 2019
В леса Рязанской области выпустили европейских оленей
18:42, 1 февраля 2019
В субботу в Рязанской области ожидается до -6 градусов. Прогноз погоды
16:55, 1 февраля 2019
В Рязани насчитали более 1300 зимующих уток
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2

RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2 2

RZN.info публикует вторую часть подборки «было/стало».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 55 568
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 370
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 36 695
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 573
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 141
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум