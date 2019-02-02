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18:38, 2 февраля 2019 898
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МЧС предупредило рязанцев о тумане и гололеде

МЧС предупредило рязанцев о тумане и гололеде

Фото: Pixabay.com

Рязанцев предупредили о тумане с видимостью 200-500 метров и сильном гололеде. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, погодные явления сохранятся до конца суток 2 февраля, ночью и днем 3 февраля.


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