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15:50, 2 февраля 2019 909
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Путин заявил о приостановке участия России в договоре о ракетах

Путин заявил о приостановке участия России в договоре о ракетах

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин заявил о приостановке участия России в договоре о ракетах средней и меньшей дальности, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — сказал президент.

Он поддержал предложение Шойгу создать ракеты «Калибр» и серию гиперзвуковых ракет наземного базирования. Президент подчеркнул, что, несмотря на это, Россия не должна втягиваться в затратную гонку вооружений.

Министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание главы государства на то, что Россия стремилась делать все для спасения ДРСМД и предлагала США «беспрецедентные меры транспарентности», которые выходят за рамки договора, однако американская сторона проигнорировала их и выставила ультиматум.

Он подчеркнул, что США начали нарушать договор с 1999 года.

Глава государства в ответ на это поручил сделать так, чтобы предложения российской стороны по этому вопросу, несмотря на выход из ДРСМД, оставались на столе, а двери для возможных переговоров — открытыми.


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