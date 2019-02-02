Владимир Путин заявил о приостановке участия России в договоре о ракетах средней и меньшей дальности, передает
«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — сказал президент.
Он поддержал предложение Шойгу создать ракеты «Калибр» и серию гиперзвуковых ракет наземного базирования. Президент подчеркнул, что, несмотря на это, Россия не должна втягиваться в затратную гонку вооружений.
Министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание главы государства на то, что Россия стремилась делать все для спасения ДРСМД и предлагала США «беспрецедентные меры транспарентности», которые выходят за рамки договора, однако американская сторона проигнорировала их и выставила ультиматум.
Он подчеркнул, что США начали нарушать договор с 1999 года.
Глава государства в ответ на это поручил сделать так, чтобы предложения российской стороны по этому вопросу, несмотря на выход из ДРСМД, оставались на столе, а двери для возможных переговоров — открытыми.