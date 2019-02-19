Жителя Сапожковского района осудили за повторную езду в пьяном виде. Об этом сообщил
Установлено, что в июле 2018 года, мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и опрокинул машину в сливную яму.
Полицейские достали автомобиль и направили подсудимого на прохождение алкотеста. Также выяснилось, что водитель не имел «прав», так как ранее его привлекали к ответственности за подобное нарушение.
Нарушитель свою вину полностью признал.
Суд назначил мужчине 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.
Приговор в законную силу не вступил.