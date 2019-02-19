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19:55, 19 февраля 2019 113
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Жителя Сапожковского района осудили за повторную езду в пьяном виде

Жителя Сапожковского района осудили за повторную езду в пьяном виде

Жителя Сапожковского района осудили за повторную езду в пьяном виде. Об этом сообщил сайт райсуда.

Установлено, что в июле 2018 года, мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и опрокинул машину в сливную яму.

Полицейские достали автомобиль и направили подсудимого на прохождение алкотеста. Также выяснилось, что водитель не имел «прав», так как ранее его привлекали к ответственности за подобное нарушение.

Нарушитель свою вину полностью признал.

Суд назначил мужчине 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

Приговор в законную силу не вступил.


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