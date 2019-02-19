Во вторник на десяти рязанских улицах отключили холодную воду. Адреса

На десяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Во вторник, 19 февраля, с 9:00 до 16:00 из-за ремонта на водопроводе отключили воду по следующим адресам:
- улица Космонавтов, дома 7, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 3 (детский сад №101), 11 (школа-интернат),
- улица Станкозаводская, дома 17 корпус 1, 17 корпус 2, 21 корпус 1, 21 корпус 2;
- улица Загородная, дома 4, 4а, 8, 12,
- улица Полиграфистов, дом 7,
- улица Попова, дом 55,
- улица Пушкина, дом 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6,
- улица Гагарина, дома 53, 55,
- улица Семашко, дом 52, 54/2, 48а, 50 (детский сад №65).
Кроме того, холодной воды не будет:
- с 9:25 до окончания ремонтных работ: улица 1-я Красная, дома 18а, 18б, 23;
- с 9:30 до 14:00 в Солотче: улица Дунай, дома с 1 по 16 (частный сектор).