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11:58, 19 февраля 2019 274
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Во вторник на десяти рязанских улицах отключили холодную воду. Адреса

Во вторник на десяти рязанских улицах отключили холодную воду. Адреса

Фото: Pixabay.com

На десяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Во вторник, 19 февраля, с 9:00 до 16:00 из-за ремонта на водопроводе отключили воду по следующим адресам:

  • улица Космонавтов, дома 7, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 3 (детский сад №101), 11 (школа-интернат),
  • улица Станкозаводская, дома 17 корпус 1, 17 корпус 2, 21 корпус 1, 21 корпус 2;
  • улица Загородная, дома 4, 4а, 8, 12,
  • улица Полиграфистов, дом 7,
  • улица Попова, дом 55,
  • улица Пушкина, дом 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6,
  • улица Гагарина, дома 53, 55,
  • улица Семашко, дом 52, 54/2, 48а, 50 (детский сад №65).

Кроме того, холодной воды не будет:

  • с 9:25 до окончания ремонтных работ: улица 1-я Красная, дома 18а, 18б, 23;
  • с 9:30 до 14:00 в Солотче: улица Дунай, дома с 1 по 16 (частный сектор).

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