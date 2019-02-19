Во вторник, 19 февраля, в Солотче отключили свет почти в полусотне домов. Об этом
До 15:00 электричества из-за ремонта не будет в домах №№1-49 на улице Дунай.
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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 19 февраля, в Солотче отключили свет почти в полусотне домов. Об этом
До 15:00 электричества из-за ремонта не будет в домах №№1-49 на улице Дунай.
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Магазин расположен на первом этаже жилого дома №55-б на улице Вокзальной.