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9:56, 19 февраля 2019 176
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В Солотче отключили свет почти в полусотне домов

В Солотче отключили свет почти в полусотне домов

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 19 февраля, в Солотче отключили свет почти в полусотне домов. Об этом сообщил сайт администрации города.

До 15:00 электричества из-за ремонта не будет в домах №№1-49 на улице Дунай.


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