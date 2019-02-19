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13:10, 19 февраля 2019 102
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В сасовской школе прошли пожарные учения

В сасовской школе прошли пожарные учения

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В сасовской школе № 5 прошли пожарные учения с эвакуацией учащихся и персонала. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Тренировку провели работники части № 19 по охране Сасовского района и сотрудники МЧС Рязанской области. Кроме того, привлекались службы жизнеобеспечения.

Специалисты оценили действия персонала при эвакуации, проверили функционирование средств связи, систем противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения.

Спасатели отработали практические способы тушения пожаров, спасение людей и материальных ценностей и соблюдение правил охраны труда.

После практической части работникам школы напомнили требования пожарной безопасности и порядок использования средств тушения при пожаре.


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