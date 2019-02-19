В сасовской школе прошли пожарные учения

В сасовской школе № 5 прошли пожарные учения с эвакуацией учащихся и персонала. Об этом сообщила
Тренировку провели работники части № 19 по охране Сасовского района и сотрудники МЧС Рязанской области. Кроме того, привлекались службы жизнеобеспечения.
Специалисты оценили действия персонала при эвакуации, проверили функционирование средств связи, систем противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения.
Спасатели отработали практические способы тушения пожаров, спасение людей и материальных ценностей и соблюдение правил охраны труда.
После практической части работникам школы напомнили требования пожарной безопасности и порядок использования средств тушения при пожаре.