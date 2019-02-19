Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:09, 19 февраля 2019 248
 0    0

В Рыбном из-за нарушений закрыли кафе «Поле чудес»

В Рыбном из-за нарушений закрыли кафе «Поле чудес»

Фото: Pixabay.com

В Рыбном на улице Куйбышева на 20 суток закрыли кафе «Поле чудес». Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в заведении нашли санитарные нарушения, «представляющие угрозу здоровью и жизни посетителей кафе».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:24, 19 февраля 2019
Глыбы льда сбили кондиционеры со стены банка в центре Рязани
16:14, 19 февраля 2019
В магазинах «Билайн» откроются пункты выдачи заказов
16:09, 19 февраля 2019
В Рыбном из-за нарушений закрыли кафе «Поле чудес»
14:35, 19 февраля 2019
В Рязани отремонтировали женскую консультацию при роддоме №1 2
14:06, 19 февраля 2019
Госдума запретила военным пользоваться смартфонами на службе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
Не нарушил, но заплатил. С рязанца списали деньги за чужой штраф

Не нарушил, но заплатил. С рязанца списали деньги за чужой штраф 3

Что делать в таком случае?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 383
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 163
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 19 791
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 638
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 18 058
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум