В Рязани продлили работу горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ

В Рязанской области продлили работу горячей линии по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. В региональном
Обратиться к специалистам рязанцы смогут до 10 марта. Они расскажут об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, о том, чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания.
Звонки принимают с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 16:45 по пятницам. Телефоны управление Роспотребнадзора 8-800-100-22-62; 92-89-30; 92-98-50; 92-98-08. «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» — 25-32-06.
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