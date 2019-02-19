Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:33, 19 февраля 2019 522
 0    0

В Рязани продлили работу горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ

В Рязани продлили работу горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ

В Рязанской области продлили работу горячей линии по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили ее высокую востребованность.

Обратиться к специалистам рязанцы смогут до 10 марта. Они расскажут об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, о том, чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания.

Звонки принимают с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 16:45 по пятницам. Телефоны управление Роспотребнадзора 8-800-100-22-62; 92-89-30; 92-98-50; 92-98-08. «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» — 25-32-06.

Посмотреть номера для жителей районов Рязанской области можно по ссылке.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:59, 19 февраля 2019
Напавшим на женщину рязанским футболистам смягчили меру пресечения
9:44, 19 февраля 2019
Гендиректор рязанской транспортной компании не заплатил 37 миллионов налогов
9:41, 19 февраля 2019
В Оренбургской области грузовик смял «Ниссан», погиб рязанец
9:33, 19 февраля 2019
В Рязани продлили работу горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ
19:55, 18 февраля 2019
За неделю после перехода на «цифру» рязанцы купили более 12 тысяч ТВ-приставок 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

В Рязани «Спрэй» представлен не только сетью аптек, но и ортопедическими салонами, в которых предлагают новинки современной ортопедии.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 295
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 129
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 19 616
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 589
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 17 998
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум