В Горроще заработал светофор, который установили полгода назад

Во вторник, 19 февраля, на пересечении улиц Черновицкой и Гоголя заработал светофор, который установили полгода назад. Об этом в сюжете сообщила телекомпания «
«Поставили его где-то летом того года. Мы ждали, что его включат к первому сентября, но его не включили», — рассказала журналистам рязанка.
«Перестроится на новый режим не успел никто. Таксисты говорят, что каждые пол часа они слышат рев тормозов, аварий пока не было. Люди привыкли не обращать внимания на цвет сигнала», — говорится в сюжете.
Отметим, что в понедельник, 18 февраля,