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18:36, 19 февраля 2019 368
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В ДТП с микроавтобусом на Московском шоссе пострадала женщина

В ДТП с микроавтобусом на Московском шоссе пострадала женщина

В ДТП с микроавтобусом на Московском шоссе пострадала 30-летняя женщина — водитель Kia. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, авария произошла во вторник, 19 февраля. В сети появилось видео произошедшего.


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