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15:21, 19 февраля 2019 467
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В 2019 году на ремонт рязанских дорог направят почти 3 миллиарда

В 2019 году на ремонт рязанских дорог направят почти 3 миллиарда

В 2019 году на ремонт рязанских дорог направят почти 3 миллиарда. Это на 1,21 миллиарда больше, чем годом ранее, сообщил сайт регионального правительства.

«На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог выделили 2 512 миллиона рублей, на устройство искусственного электроосвещения — 69,7 миллионов рублей, на расширение автоматической системы управления дорожным движением и повышение безопасности дорожного движения — 90 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Николай Любимов заявил, что больше половины дорог в Рязанской области приведут в порядок к 2024 году.


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