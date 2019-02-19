В 2019 году на ремонт рязанских дорог направят почти 3 миллиарда. Это на 1,21 миллиарда больше, чем годом ранее, сообщил
«На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог выделили 2 512 миллиона рублей, на устройство искусственного электроосвещения — 69,7 миллионов рублей, на расширение автоматической системы управления дорожным движением и повышение безопасности дорожного движения — 90 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Николай Любимов заявил, что больше половины дорог в Рязанской области