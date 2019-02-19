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17:35, 19 февраля 2019 311
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Рязанки в военной форме поучаствуют в конкурсе красоты

Рязанки в военной форме поучаствуют в конкурсе красоты

Рязанки в военной форме поучаствуют в конкурсе красоты. Об этом RZN.info рассказала одна из претенденток на звание «Краса Росгвардии» Лидия Родина.

Всероссийский конкурс, приуроченный ко Дню войск национальной гвардии, проходит с 21 января по 27 марта.

В региональном этапе конкурса участвуют четыре рязанки. Лидия Родина отметила, что ее фотографии и анкету направили для участия в федеральном этапе конкурса, который пройдет с 1 по 11 марта. «А дальше, если пройду — будет голосование», — сказала она.

Фотографии 12 победительниц используют для изготовления ведомственного календаря.


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