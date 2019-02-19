Рязанец предложил осужденному экс-губернатору Кировской области читать лекции на антикоррупционных курсах для чиновников

Рязанец Андрей Хаджиев предложил организовать специальные антикоррупционные курсы для муниципальных и госслужащих. Об этом пишет портал «
По его мнению, преподавать на курсах должны чиновники, которые «уже понесли наказание за преступления коррупционной направленности».
Он привел в пример экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, который
«Это отличная кандидатура для работы лектором по профилактике коррупции — как в плане теории, так и в плане практических занятий», — отметил Хаджиев.
Напомним, Никиту Белых