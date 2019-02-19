Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:15, 19 февраля 2019 177
 0    0

Рязанец предложил осужденному экс-губернатору Кировской области читать лекции на антикоррупционных курсах для чиновников

Рязанец предложил осужденному экс-губернатору Кировской области читать лекции на антикоррупционных курсах для чиновников

Рязанец Андрей Хаджиев предложил организовать специальные антикоррупционные курсы для муниципальных и госслужащих. Об этом пишет портал «Киров.press».

По его мнению, преподавать на курсах должны чиновники, которые «уже понесли наказание за преступления коррупционной направленности».

Он привел в пример экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, который отбывает наказание в ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области.

«Это отличная кандидатура для работы лектором по профилактике коррупции — как в плане теории, так и в плане практических занятий», — отметил Хаджиев.

Напомним, Никиту Белых задержали при получении взятки в размере 400 тысяч евро в июне 2016 года. Суд назначил экс-губернатору восемь лет колонии строгого режима и 48,2 миллиона рублей штрафа.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:15, 19 февраля 2019
Рязанец предложил осужденному экс-губернатору Кировской области читать лекции на антикоррупционных курсах для чиновников
21:02, 19 февраля 2019
В Рязани временно закроют музей истории епархии
20:42, 19 февраля 2019
Жители окраины Рязани пожаловались на стаи бродячих собак
20:19, 19 февраля 2019
Сасовец избежал наказания за нелегальную продажу крепкого алкоголя
19:55, 19 февраля 2019
Жителя Сапожковского района осудили за повторную езду в пьяном виде
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Что подарить на 23 февраля? Топ-10 увлекательных книг для мужчин

Что подарить на 23 февраля? Топ-10 увлекательных книг для мужчин

Для рязанцев составили список произведений, которые порадуют мужчин.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 468
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 197
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 19 850
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 660
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 18 098
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум