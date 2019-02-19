После вмешательства рязанской прокуратуры детям вернули квартиру

После вмешательства прокуратуры рязанским детям вернули квартиру. Об этом сообщил
Установлено, что из-за лишения матери родительских прав несовершеннолетних детей передали на воспитание в приемную семью. При этом они являлись собственниками 2/3 долей квартир в Рязани. Оставшаяся доля принадлежала их матери.
В 2015 году женщина подарила свою долю постороннему лицу, при этом нарушив права своих несовершеннолетних детей. Впоследствии по решению суда сделку признали недействительной.
Однако новый собственник смог зарегистрироваться в квартире, но плату за коммунальные услуги он не вносил, тем самым задолжав более 500 тысяч рублей.
Прокуратура района обратилась в суд с иском о выселении гражданина из квартиры.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
Зарегистрированного в квартире мужчину сняли с регистрационного учета. Помещение осталось в пользовании законных собственников.