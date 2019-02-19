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11:22, 19 февраля 2019 245
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После вмешательства рязанской прокуратуры детям вернули квартиру

После вмешательства рязанской прокуратуры детям вернули квартиру

Фото: Pixabay.com

После вмешательства прокуратуры рязанским детям вернули квартиру. Об этом сообщил сайт ведомства.

Установлено, что из-за лишения матери родительских прав несовершеннолетних детей передали на воспитание в приемную семью. При этом они являлись собственниками 2/3 долей квартир в Рязани. Оставшаяся доля принадлежала их матери.

В 2015 году женщина подарила свою долю постороннему лицу, при этом нарушив права своих несовершеннолетних детей. Впоследствии по решению суда сделку признали недействительной.

Однако новый собственник смог зарегистрироваться в квартире, но плату за коммунальные услуги он не вносил, тем самым задолжав более 500 тысяч рублей.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о выселении гражданина из квартиры.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Зарегистрированного в квартире мужчину сняли с регистрационного учета. Помещение осталось в пользовании законных собственников.


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