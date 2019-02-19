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9:25, 19 февраля 2019 100
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Под Новосибирском мужчина убил знакомую за отказ снизить цену на шапку

Под Новосибирском мужчина убил знакомую за отказ снизить цену на шапку

Фото: Pixabay.com

В новосибирском Черепанове мужчина убил знакомую за отказ снизить цену за пошив шапки и перчаток. Он 37 раз ударил женщину ножом, сообщили в региональном следкоме.

Вечером в воскресенье, 17 февраля, 45-летний горожанин пришел домой к 60-летней женщине, чтобы добиться скидки на шапку и перчатки. Та отказала ему и покупатель, достав принесенный с собой нож, трижды ударил ее в грудь и еще 24 раза — в спину. Пострадавшая умерла на месте. Ее тело нашли на следующее утро.

Злоумышленник похитил деньги, видеокамеру и продукты. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подозреваемого задержали. Ранее его судили за совершение убийства с особой жестокостью.


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