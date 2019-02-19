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8:14, 19 февраля 2019 254
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На пожаре в Приокском пострадал человек

На пожаре в Приокском пострадал человек

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 18 февраля, на пожаре в Приокском пострадал человек. Сигнал о возгорании в трехэтажном доме поступил в 23:40, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На место выезжали 15 пожарных на пяти машинах.

Огонь повредил одну квартиру.


© RZN.info

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