Житель Кораблина хранил дома более трех килограммов марихуаны

У жителя Кораблинского района изъяли крупную партию наркотиков. Об этом сообщила
Оперативникам стало известно, что 43-летний неработающий житель деревни Моловка употребляет наркотики растительного происхождения и хранит их у себя дома.
Стражи порядка провели обследование и в надворных постройках нашли три килограмма 387 граммов марихуаны.
«Выясняется, с какой целью злоумышленник владел таким количеством запрещенного вещества», — рассказали в полиции.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.