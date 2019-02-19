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12:32, 19 февраля 2019 248
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Житель Кораблина хранил дома более трех килограммов марихуаны

Житель Кораблина хранил дома более трех килограммов марихуаны

У жителя Кораблинского района изъяли крупную партию наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативникам стало известно, что 43-летний неработающий житель деревни Моловка употребляет наркотики растительного происхождения и хранит их у себя дома.

Стражи порядка провели обследование и в надворных постройках нашли три килограмма 387 граммов марихуаны.

«Выясняется, с какой целью злоумышленник владел таким количеством запрещенного вещества», — рассказали в полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.


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