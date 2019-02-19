Комфортная жизнь в клубном формате. В Рязани стартовали продажи квартир с уникальными характеристиками

В конце 2018 года в Рязани строительная компания «Белый город» представила новый клубный дом « Bridge Park », расположенный по адресу: улица Горького, дом №35. Этот четырехэтажный жилой комплекс на 27 квартир находится в окружении сразу нескольких городских парков и сочетает в себе транспортную доступность, близость основных объектов социальной инфраструктуры и все необходимые атрибуты внутреннего комфорта.

Следует отметить, что в этой части исторического центра Рязани действует строгое ограничение по внешнему облику здания — застройщик обязан соблюдать стиль и неповторимый образ квартала. Многолетний опыт «Белого города» в возведении объектов бизнес-класса в историческом центре Рязани — весомая гарантия высокого качества строительства.

Под домом предусмотрены парковочные места, а на огороженной территории с круглосуточным видеонаблюдением реализуют концепцию «двор без машин».

В доме есть однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с индивидуальным отоплением. «Прибавьте к этому кухни-столовые средней площадью 20 кв м, впечатляющий вид из окон и потолки высотой 3,05 метра и формула просторного жилья для успешного хозяина готова! — отметили в пресс-службе компании. — Изюминка наших планировок — наличие окна в ванных комнатах. Для Рязани это большая редкость. Такой нестандартный подход к оформлению пространства, несомненно, дает простор для смелых дизайнерских решений».

Не исключено, что школу №1, которая находится рядом с ЖК «Bridge Park», вскоре расширят за счет площадей педагогического училища, а значит, дети и внуки будущих новоселов не испытают проблем с поступлением в новое образовательное учреждение.

Жилой комплекс сразу привлек внимание потенциальных покупателей. «Затягивать с принятием решения не стоит, ведь у покупателей есть возможность объединить несколько приобретенных квартир в одну на этапе строительства и в итоге получить роскошную недвижимость площадью до 600 кв м», — подчеркнули в пресс-службе компании.