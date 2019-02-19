Команда Рязанского приборного завода выиграла пять медалей всероссийских «Зимних корпоративных игр»

Команда Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») приняла участие в «Зимних корпоративных играх» в Казани. Спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.
На высшую ступень пьедестала почета поднялась женская сборная по волейболу, которая не проиграла ни одной партии.
В личном зачете инженер-конструктор Маргарита Данилина победила в соревнованиях по народному жиму и стала второй в отжиманиях.
«Бронзовые» призеры игр — начальник бюро технического контроля Дмитрий Клиншов (подтягивание на перекладине) и ведущий инженер-конструктор Владимир Вакарев (горнолыжный спорт).
Команду АО «ГРПЗ» представляли в пяти видах соревновательной программы. Все победители и призеры, состязавшиеся в личных зачетах, входят в возрастную группу до 35 лет.
Участниками «Зимних корпоративных игр» стали порядка тысячи спортсменов-любителей — сотрудников предприятий и компаний из разных городов России.