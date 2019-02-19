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12:09, 19 февраля 2019 173

Команда Рязанского приборного завода выиграла пять медалей всероссийских «Зимних корпоративных игр»

Команда Рязанского приборного завода выиграла пять медалей всероссийских «Зимних корпоративных игр»

Команда Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») приняла участие в «Зимних корпоративных играх» в Казани. Спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась женская сборная по волейболу, которая не проиграла ни одной партии.

В личном зачете инженер-конструктор Маргарита Данилина победила в соревнованиях по народному жиму и стала второй в отжиманиях.

«Бронзовые» призеры игр — начальник бюро технического контроля Дмитрий Клиншов (подтягивание на перекладине) и ведущий инженер-конструктор Владимир Вакарев (горнолыжный спорт).

Команду АО «ГРПЗ» представляли в пяти видах соревновательной программы. Все победители и призеры, состязавшиеся в личных зачетах, входят в возрастную группу до 35 лет.

Участниками «Зимних корпоративных игр» стали порядка тысячи спортсменов-любителей — сотрудников предприятий и компаний из разных городов России.


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