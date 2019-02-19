Глыбы льда сбили кондиционеры со стены банка в центре Рязани. Фотографии во вторник, 19 февраля, опубликовали в группе «
Речь идет о здании «Росбанка» на улице Петрова.
Напомним, в субботу лед дважды падал на Первомайском проспекте. Глыбы
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Глыбы льда сбили кондиционеры со стены банка в центре Рязани. Фотографии во вторник, 19 февраля, опубликовали в группе «
Речь идет о здании «Росбанка» на улице Петрова.
Напомним, в субботу лед дважды падал на Первомайском проспекте. Глыбы
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