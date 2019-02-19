ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов заявил, что цены на продукты должны расти, иначе компании не смогут получать прибыль и развивать производство, передает
По словам Цыганова, ситуация, когда цены держатся на одном уровне, может указывать на наличие картельного сговора.
Чиновник объяснил, что подорожание птицы и яиц (по данным Росстата, на 25,9% и 9,7% соответственно) произошло из-за развития этого сектора. Он также отметил, что благодаря этому страна обеспечила себя мясом птицы и яйцом более чем на сто процентов.