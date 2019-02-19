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8:37, 19 февраля 2019 791
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ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти 1

ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти

Фото: Pixabay.com

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов заявил, что цены на продукты должны расти, иначе компании не смогут получать прибыль и развивать производство, передает РИА Новости.

По словам Цыганова, ситуация, когда цены держатся на одном уровне, может указывать на наличие картельного сговора.

Чиновник объяснил, что подорожание птицы и яиц (по данным Росстата, на 25,9% и 9,7% соответственно) произошло из-за развития этого сектора. Он также отметил, что благодаря этому страна обеспечила себя мясом птицы и яйцом более чем на сто процентов.


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