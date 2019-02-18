Задержанный за кражу картины Куинджи объяснил свой поступок

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Задержанный за кражу картины Куинджи из Третьяковской галереи объяснил свой поступок. Денис Чуприков в суде признал вину и заявил, что хотел «привлечь внимание к себе», передает РИА Новости.
Как выяснилось, у 31-летнего мужчины есть инвалидность. Мосгорсуд приобщил к делу документы, подтверждающие это.
Напомним, полотно «Ай-Петри. Крым» украли с выставки 27 января. На следующее утро подозреваемого задержали в подмосковном поселке Заречье. На момент преступления он был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. Ранее мужчина рассказал, что хотел продать картину и отдать долги.
После кражи уволили смотрителя зала, откуда похитили картину, директору Третьяковки объявили выговор.