За неделю в Рязанской области проверили 74 управляющие компании

За неделю, с 11 по 16 февраля, в Рязанской области проверили 74 управляющие компании и ТСЖ. Об этом
Жилищная инспекция рассмотрела 187 обращений и выявила 86 нарушений в сфере содержании жилья и предоставления коммунальных услуг. Организациям выдали предписания устранить их.
С начала года на управляющие компании и ТСЖ составили 18 протоколов об административных правонарушениях. Их оштрафовали на 350,4 тысячи рублей.
Кроме того, с января в области провели десять проверок внутридомового газового оборудования. Специалисты нашли одно нарушение.