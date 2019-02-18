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14:07, 18 февраля 2019 471
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За неделю в Рязанской области проверили 74 управляющие компании

За неделю в Рязанской области проверили 74 управляющие компании

Фото: Pixabay.com

За неделю, с 11 по 16 февраля, в Рязанской области проверили 74 управляющие компании и ТСЖ. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Жилищная инспекция рассмотрела 187 обращений и выявила 86 нарушений в сфере содержании жилья и предоставления коммунальных услуг. Организациям выдали предписания устранить их.

С начала года на управляющие компании и ТСЖ составили 18 протоколов об административных правонарушениях. Их оштрафовали на 350,4 тысячи рублей.

Кроме того, с января в области провели десять проверок внутридомового газового оборудования. Специалисты нашли одно нарушение.


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