За неделю после перехода на «цифру» рязанцы купили более 12 тысяч ТВ-приставок

За неделю после перехода на цифровое вещание рязанцы купили 12,5 тысячи приставок и 1,5 тысячи телевизоров. Об этом в понедельник, 18 февраля,
Пик продаж пришелся на вторник, 12 февраля, когда было продано 2804 приставки и 471 телевизор. Дефицита оборудования нет.
С 11 по 17 февраля сотрудники федеральной и региональной «горячих линий» проконсультировали 756 рязанцев. Заявки на вызов волонтеров для помощи в подключении цифрового оборудования оставили 707 жителей области.
Напомним, в понедельник, 11 февраля, аналоговое вещание