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19:55, 18 февраля 2019 334
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За неделю после перехода на «цифру» рязанцы купили более 12 тысяч ТВ-приставок

За неделю после перехода на «цифру» рязанцы купили более 12 тысяч ТВ-приставок

Фото: Pixabay.com

За неделю после перехода на цифровое вещание рязанцы купили 12,5 тысячи приставок и 1,5 тысячи телевизоров. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщил сайт регионального правительства.

Пик продаж пришелся на вторник, 12 февраля, когда было продано 2804 приставки и 471 телевизор. Дефицита оборудования нет.

С 11 по 17 февраля сотрудники федеральной и региональной «горячих линий» проконсультировали 756 рязанцев. Заявки на вызов волонтеров для помощи в подключении цифрового оборудования оставили 707 жителей области.

Напомним, в понедельник, 11 февраля, аналоговое вещание отключили в семи регионах, среди которых Рязанская область.

Компенсации за оборудование для приема цифрового сигнала получили 283 рязанца.


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