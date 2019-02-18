Во вторник на восьми рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник, 18 февраля, на восьми рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Космонавтов, дома 7, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 3 (детсад №101), 11 (школа-интернат);
- улица Станкозаводская, дома 17 корпус 1, 17 корпус 2, 21 корпус 1, 21 корпус 2.
Кроме того, с 9:30 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Загородная, дома 4, 4-а, 8, 12;
- улица Полиграфистов, дом 7;
- улица Попова, дом 55;
- улица Пушкина, дома 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6;
- улица Гагарина, дома 53, 55;
- улица Семашко, дома 52, 54/2, 48-а, 50 (детсад №65).