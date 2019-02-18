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17:42, 18 февраля 2019 173
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Во вторник на восьми рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник на восьми рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник, 18 февраля, на восьми рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Космонавтов, дома 7, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 3 (детсад №101), 11 (школа-интернат);
  • улица Станкозаводская, дома 17 корпус 1, 17 корпус 2, 21 корпус 1, 21 корпус 2.

Кроме того, с 9:30 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Загородная, дома 4, 4-а, 8, 12;
  • улица Полиграфистов, дом 7;
  • улица Попова, дом 55;
  • улица Пушкина, дома 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6;
  • улица Гагарина, дома 53, 55;
  • улица Семашко, дома 52, 54/2, 48-а, 50 (детсад №65).

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