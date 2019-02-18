«ВКонтакте» запустит аналог сервиса обмена короткими видео TikTok. Об этом пишут «
Соцсеть занялась разработкой сервиса несколько месяцев назад и планирует выпустить продукт к лету 2019 года.
Приложение будет работать отдельно, но интегрировано с «ВКонтакте», чтобы получить дополнительную базу пользователей для успешного запуска.
Название разработки пока неизвестно. Представитель «ВКонтакте» не прокомментировал проект.
Как отмечает издание, сервис будет похож на популярный китайский сервис TikTok, но не будет полноценным клоном.