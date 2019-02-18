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11:41, 18 февраля 2019 246
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«ВКонтакте» запустит аналог сервиса обмена короткими видео TikTok

«ВКонтакте» запустит аналог сервиса обмена короткими видео TikTok

«ВКонтакте» запустит аналог сервиса обмена короткими видео TikTok. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника — человека, знакомого с деталями проекта и источник, близкий к Mail.ru Group.

Соцсеть занялась разработкой сервиса несколько месяцев назад и планирует выпустить продукт к лету 2019 года.

Приложение будет работать отдельно, но интегрировано с «ВКонтакте», чтобы получить дополнительную базу пользователей для успешного запуска.

Название разработки пока неизвестно. Представитель «ВКонтакте» не прокомментировал проект.

Как отмечает издание, сервис будет похож на популярный китайский сервис TikTok, но не будет полноценным клоном.


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