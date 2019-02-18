В «Ситилинке» рязанцы могут купить приставки для перехода на «цифру»

Единственный в Рязани магазин федеральной сети «Ситилинк» — участника
«В целом по стране россияне начали задумываться о подготовке к новому формату вещания заранее — уже в июне наблюдалось увеличение спроса на ТВ-приставки до 30%", — рассказали в «Ситилинке».
Отмечается, что самыми популярными моделями в России стали приставки с базовой функциональностью. Помимо них, продажи выросли и на телевизоры — на 40% по итогам 2018 года.
«Следующий всплеск интереса ожидается в феврале, начале апреля и с середины мая, когда передача аналогового сигнала прекратится в отдельных регионах. С 3 июня страна полностью перейдет на цифровое вещание», — заключили представители сети.
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