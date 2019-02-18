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10:20, 18 февраля 2019 559

В «Ситилинке» рязанцы могут купить приставки для перехода на «цифру»

В «Ситилинке» рязанцы могут купить приставки для перехода на «цифру»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Единственный в Рязани магазин федеральной сети «Ситилинк» — участника меморандума о ценах на ТВ-приставки — предлагает покупателям приставки для перехода на цифровое телевидение. По данным электронного дискаунтера, спрос на этот товар вырос в 2018 и начале 2019 года.

«В целом по стране россияне начали задумываться о подготовке к новому формату вещания заранее — уже в июне наблюдалось увеличение спроса на ТВ-приставки до 30%", — рассказали в «Ситилинке».

Отмечается, что самыми популярными моделями в России стали приставки с базовой функциональностью. Помимо них, продажи выросли и на телевизоры — на 40% по итогам 2018 года.

«Следующий всплеск интереса ожидается в феврале, начале апреля и с середины мая, когда передача аналогового сигнала прекратится в отдельных регионах. С 3 июня страна полностью перейдет на цифровое вещание», — заключили представители сети.

О том, как совершать покупки в «Ситилинке», читайте в нашем разделе «Публикации».


© RZN.info

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59 минут назад
Вместо сотни полок. Как в Рязани работает первый магазин нового формата «Ситилинк»

Вместо сотни полок. Как в Рязани работает первый магазин нового формата «Ситилинк»

Магазин расположен на первом этаже жилого дома №55-б на улице Вокзальной.

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