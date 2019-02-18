В Рязанской области осудили 19-летнего насильника

В Пронском районе осудили 19-летнего юношу, который «совершил иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей». Об этом сообщил
Случай произошел в августе 2018 года в Новомичуринске. Молодой человек напал на женщину возле дачного дома.
Подсудимый полностью признал вину в суде.
Помимо этого, сторона обвинения представила достаточно доказательств причастности молодого человека к преступлению, в том числе запись с камеры видеонаблюдения.
Суд признал молодого человека виновным по части 1 статьи 132 УК РФ, и назначил ему 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в августе в Новомичуринске