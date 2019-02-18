В Рязанской области определились с датой празднования Дня выпускника

День выпускника в Рязанской области будут праздновать 28 июля. Распоряжение уже подписал губернатор Николай Любимов, сообщил в понедельник, 18 февраля,
В 2020 году праздник отметят 27 июня.
«Подавляющее большинство опрошенных рязанцев поддержали предложение о проведении Дня выпускника, — отметил глава области. — Мы не можем проигнорировать мнение жителей региона, ссылаясь на финансовые или какие-либо другие трудности. Поэтому в 2019 году хотим организовать такой праздник. Надеюсь, что в дальнейшем он станет хорошей традицией».
Напомним, в сентябре школьники и чиновники