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20:13, 18 февраля 2019 276
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В Рязанской области определились с датой празднования Дня выпускника

В Рязанской области определились с датой празднования Дня выпускника

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

День выпускника в Рязанской области будут праздновать 28 июля. Распоряжение уже подписал губернатор Николай Любимов, сообщил в понедельник, 18 февраля, сайт регионального правительства.

В 2020 году праздник отметят 27 июня.

«Подавляющее большинство опрошенных рязанцев поддержали предложение о проведении Дня выпускника, — отметил глава области. — Мы не можем проигнорировать мнение жителей региона, ссылаясь на финансовые или какие-либо другие трудности. Поэтому в 2019 году хотим организовать такой праздник. Надеюсь, что в дальнейшем он станет хорошей традицией».

Напомним, в сентябре школьники и чиновники обсудили формат проведения праздника, его содержание и этапы подготовительной работы.


© RZN.info

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