Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:14, 18 февраля 2019 1 080
 0    0

В Рязани закроется техникум, в котором учился экс-мэр Олег Булеков

В Рязани закроется техникум, в котором учился экс-мэр Олег Булеков

В Рязани закроется кооперативный техникум. Он не прошел аккредитацию, сообщили в региональном министерстве образования, в понедельник, 18 февраля.

По словам директора техникума Александра Миенкова, студентов переведут в технологический колледж и другие профильные учебные заведения города.

Рязанский кооперативный техникум существовал с 1943 года. На платной основе студенты обучались таким специальностям, как: банковское дело, товароведение и экспертиза качества потребительских продуктов, экономика и бухгалтерский учет, коммерция, технология продукции общественного питания. В техникуме также работали курсы повышения квалификации.

В числе выпускников рязанского кооперативного техникума — бывший мэр Рязани Олег Булеков, экс-советник главы рязанской администрации и ныне член Инвестиционного совета города при главе администрации Ирина Полозова.

Фото группы «Рязанский кооперативный техникум«


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:49, 18 февраля 2019
В Рязанской области осудили 19-летнего насильника
13:43, 18 февраля 2019
Задержанный за кражу картины Куинджи объяснил свой поступок
13:14, 18 февраля 2019
В Рязани закроется техникум, в котором учился экс-мэр Олег Булеков
12:08, 18 февраля 2019
Весной в Рязани заработает австрийский завод SBM
12:04, 18 февраля 2019
В «Поле чудес» показали, что происходит с подарками после съемок программы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

В Рязани «Спрэй» представлен не только сетью аптек, но и ортопедическими салонами, в которых предлагают новинки современной ортопедии.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 002
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 066
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 18 709
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 527
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 17 884
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум