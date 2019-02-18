В Рязани закроется техникум, в котором учился экс-мэр Олег Булеков

В Рязани закроется кооперативный техникум. Он не прошел аккредитацию, сообщили в региональном министерстве образования, в понедельник, 18 февраля.
По словам директора техникума Александра Миенкова, студентов переведут в технологический колледж и другие профильные учебные заведения города.
Рязанский кооперативный техникум существовал с 1943 года. На платной основе студенты обучались таким специальностям, как: банковское дело, товароведение и экспертиза качества потребительских продуктов, экономика и бухгалтерский учет, коммерция, технология продукции общественного питания. В техникуме также работали курсы повышения квалификации.
В числе выпускников рязанского кооперативного техникума — бывший мэр Рязани Олег Булеков, экс-советник главы рязанской администрации и ныне член Инвестиционного совета города при главе администрации Ирина Полозова.
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