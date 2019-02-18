В России сократят сроки плановых отключений холодной воды

В России планируют сократить сроки планового отключения холодной воды. Об этом в интервью «
Он отметил, что в сокращении сроков заинтересовано не только население, но и коммунальные компании, поскольку они теряют выручку.
В прошлом году эксперимент прошел в крупных городах. В некоторых случаях отключения удавалось сократить до трех дней.
Изменения станут частью проекта «Умный город». В его рамках планируют внедрить «умные» системы в ЖКХ, создать комфортную и безопасную городскую среду, а также инновационную инфраструктуру.
Пилотными площадками проекта станут почти 40 городов.