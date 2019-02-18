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8:55, 18 февраля 2019 356
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В Приокском маршрутка попала в ДТП. Фото

В Приокском маршрутка попала в ДТП. Фото

На улице Станкозаводской в ДТП попала маршрутка. Фото с места происшествия опубликовано в группе «Народная Рязань» «ВКонтакте».

ДТП произошло в воскреенье, 17 февраля. Подробностей об аварии пока нет.


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