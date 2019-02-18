В Госдуме предложили штрафовать на пять тысяч за использование гаджетов за рулем

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил штрафовать на пять тысяч за использование гаджетов за рулем. Речь идет не только о разговорах по телефону, но и любых действиях со смартфонами и планшетами, передает
«Даже когда разговариваешь по громкой связи, включается тоннельное сознание — ничего не видишь, не слышишь, только рефлекторно реагируешь на изменение дорожной обстановки, — отметил депутат. — А когда телефон человек держит в руках — а с телефоном люди умудряются и читать sms, и отправлять sms, в соцсети выходить — это вообще выходит за рамки приличий и безопасности».
В качестве примера он привел законы Франции и Израиля, где полицейские останавливают водителей за любые действия, которые, по их мнению, угрожают безопасности движения.
Сейчас за разговоры по телефоны за рулем штрафуют на полторы тысячи рублей (статья 12.36 КоАП).