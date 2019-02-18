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15:23, 18 февраля 2019 256
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Управляющая компания отремонтирует потолок, обрушившийся в общежитии на окраине Рязани

Управляющая компания отремонтирует потолок, обрушившийся в общежитии на окраине Рязани

УК «ЖКО Строитель» отремонтирует потолок, обрушившийся в общежитии на улице Предзаводской. Об этом сообщили в горадминистрации.

Потолок на втором этаже двухэтажного дома №12/9 обвалился 16 февраля.

После произошедшего представители УК выехали на место, чтобы оценить ситуацию. Жителям порекомендовали забрать с кухни мелкую бытовую технику и, по возможности, не пользоваться помещением.

Как отметили в мэрии, помещение начнут ремонтировать «в ближайшее время».

«Все необходимые меры по устранению последствий частичного обрушения потолка будут приняты в кратчайшие сроки», — отметили в сообщении.

Также там подчеркнули, что постановлением администрации города Рязани № 3041 от 06.08.2018 дом №12/9 по улице Предзаводской признан аварийным и подлежит сносу

Если дома, указанные в документе, не включат в адресную программу по переселению, а также, если собственники не снесут дома до 31 декабря 2023 года, необходимо будет предусмотреть расходы на выплату собственникам возмещений.

Помимо этого, владельцам должны будут предоставить жилые помещения.

«В случае, если жильё в аварийном доме является для гражданина и членов его семьи единственным, то он вправе обратиться за предоставлением маневренного фонда. Жилые помещения муниципального маневренного фонда расположены по адресу: Рязань, улица Соборная, дом №23 — бывшая гостиница „Москва“», — отметили в мэрии.

Там добавили, что на данный момент никто из жильцов не обратился с заявлением о предоставлении маневренного жилья.


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