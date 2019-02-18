Управляющая компания отремонтирует потолок, обрушившийся в общежитии на окраине Рязани

УК «ЖКО Строитель» отремонтирует потолок, обрушившийся в общежитии на улице Предзаводской. Об этом сообщили в горадминистрации.
Потолок на втором этаже двухэтажного дома №12/9 обвалился 16 февраля.
После произошедшего представители УК выехали на место, чтобы оценить ситуацию. Жителям порекомендовали забрать с кухни мелкую бытовую технику и, по возможности, не пользоваться помещением.
Как отметили в мэрии, помещение начнут ремонтировать «в ближайшее время».
«Все необходимые меры по устранению последствий частичного обрушения потолка будут приняты в кратчайшие сроки», — отметили в сообщении.
Также там подчеркнули, что постановлением администрации города Рязани № 3041
Если дома, указанные в документе, не включат в адресную программу по переселению, а также, если собственники не снесут дома до 31 декабря 2023 года, необходимо будет предусмотреть расходы на выплату собственникам возмещений.
Помимо этого, владельцам должны будут предоставить жилые помещения.
«В случае, если жильё в аварийном доме является для гражданина и членов его семьи единственным, то он вправе обратиться за предоставлением маневренного фонда. Жилые помещения муниципального маневренного фонда расположены по адресу: Рязань, улица Соборная, дом №23 — бывшая гостиница „Москва“», — отметили в мэрии.
Там добавили, что на данный момент никто из жильцов не обратился с заявлением о предоставлении маневренного жилья.