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12:13, 18 февраля 2019 202
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Саратовец на Lada Kalina сбил на «зебре» пьяного рязанского подростка

Саратовец на Lada Kalina сбил на «зебре» пьяного рязанского подростка

Фото: УМВД по Рязанской области

Саратовец на Lada Kalina сбил на «зебре» пьяного рязанского подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 17 февраля, примерно в 18:05 на 293 километре трассы М5 «Урал». 35-летний житель Саратовской области сбил 13-летнего юношу на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительной информации, подросток перебегал дорогу.

Молодому человеку оказали медицинскую помощь. Полицейские выяснили, что он был нетрезв: степень опьянения составила 0,236 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Об этом сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних.


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