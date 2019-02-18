Саратовец на Lada Kalina сбил на «зебре» пьяного рязанского подростка. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 17 февраля, примерно в 18:05 на 293 километре трассы М5 «Урал». 35-летний житель Саратовской области сбил 13-летнего юношу на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительной информации, подросток перебегал дорогу.
Молодому человеку оказали медицинскую помощь. Полицейские выяснили, что он был нетрезв: степень опьянения составила 0,236 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Об этом сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних.