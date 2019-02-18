С начала года за неубранные снег и лед в Рязани оштрафовали более 60 нарушителей. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 18 февраля, заявил и.о. главы администрации города Сергей Карабасов,
Всего с начала зимы из города вывезли 154 тысячи кубометров снега. В ночь на понедельник на улицах работали 120 человек и 90 единиц спецтехники. К уборке города также подключили подрядные организации.
«Районные префектуры должны ежедневно мониторить закрепленные территории и проверять содержание кровель, — поручил Сергей Карабасов, — При сложившихся погодных условиях эта работа требует усиленного контроля».
Дороги круглосуточно обрабатывают противогололедной смесью.
«Особое внимание необходимо уделить уборке от снега остановок общественного транспорта, а также парковочных карманов, в том числе рядом с социальными учреждениями», — подчеркнул Карабасов.