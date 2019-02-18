Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Из-за ухудшения погоды и усиления порывов ветра до 22 метров в секунду энергетиков филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности. Специалисты усилили контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.
«К оперативному реагированию готовы 114 бригад в количестве 438 человек и 176 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала „Рязаньэнерго“ находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии», — рассказали в пресс-службе филиала.
Из-за нестабильных погодных условий энергетики постоянно следят за метеообстановкой, под особым контролем — социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. Энергетики находятся на постоянной связи с администрациями районов и подразделениями МЧС.
В «Рязаньэнерго» предупредили, что приближаться к оборванным проводам смертельно опасно. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — проконсультировали рязанцев.
Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Рязанской области следует обращаться по номеру круглосуточного Контакт-центра 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
По вопросам, связанным с электроснабжением, также можно обращаться на портал ПАО «Россети» «