Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:17, 18 февраля 2019 115

Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Из-за ухудшения погоды и усиления порывов ветра до 22 метров в секунду энергетиков филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности. Специалисты усилили контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.

«К оперативному реагированию готовы 114 бригад в количестве 438 человек и 176 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала „Рязаньэнерго“ находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии», — рассказали в пресс-службе филиала.

Из-за нестабильных погодных условий энергетики постоянно следят за метеообстановкой, под особым контролем — социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. Энергетики находятся на постоянной связи с администрациями районов и подразделениями МЧС.

В «Рязаньэнерго» предупредили, что приближаться к оборванным проводам смертельно опасно. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — проконсультировали рязанцев.

Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Рязанской области следует обращаться по номеру круглосуточного Контакт-центра 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

По вопросам, связанным с электроснабжением, также можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна». Сообщения о проблемах обрабатывают централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:17, 18 февраля 2019
Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
10:53, 18 февраля 2019
Жителей Михайловского шоссе ждет массовое отключение света. Адреса
9:49, 18 февраля 2019
В России сократят сроки плановых отключений холодной воды
19:12, 15 февраля 2019
Единственный автобус в поселке Строитель сняли с рейса из-за неисправности — мэрия 5
17:41, 15 февраля 2019
В Рязани временно запретят парковаться у «Полсинаута»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

В Рязани «Спрэй» представлен не только сетью аптек, но и ортопедическими салонами, в которых предлагают новинки современной ортопедии.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 23 931
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 056
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
18:19, 10 февраля 2019 18 519
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
16:16, 17 февраля 2019 18 503
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
13:40, 9 февраля 2019 17 863
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум