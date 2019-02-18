Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности

Дорожные службы на федеральных трассах Рязанской области перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
В ближайшие сутки ожидаются сложные погодные условия: ветер усилится до 20-22 метров в секунду, возможна метель со снижением видимости на дорогах. Сейчас на трассах круглосуточно дежурит 13 единиц техники.
«Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах», — отметили в пресс-службе.
Водителей попросили соблюдать правила движения и не мешать работе дорожной техники.