Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:28, 18 февраля 2019 168
 0    0

Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности

Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности

Дорожные службы на федеральных трассах Рязанской области перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В ближайшие сутки ожидаются сложные погодные условия: ветер усилится до 20-22 метров в секунду, возможна метель со снижением видимости на дорогах. Сейчас на трассах круглосуточно дежурит 13 единиц техники.

«Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах», — отметили в пресс-службе.

Водителей попросили соблюдать правила движения и не мешать работе дорожной техники.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:45, 18 февраля 2019
Минтранс разработал новые правила оплаты поездок на электричках и в метро
17:42, 18 февраля 2019
Во вторник на восьми рязанских улицах отключат холодную воду
17:28, 18 февраля 2019
Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности
15:23, 18 февраля 2019
Управляющая компания отремонтирует потолок, обрушившийся в общежитии на окраине Рязани
14:07, 18 февраля 2019
За неделю в Рязанской области проверили 74 управляющие компании
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
7 часов назад
Вместо сотни полок. Как в Рязани работает первый магазин нового формата «Ситилинк»

Вместо сотни полок. Как в Рязани работает первый магазин нового формата «Ситилинк»

Магазин расположен на первом этаже жилого дома №55-б на улице Вокзальной.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 138
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 084
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 19 032
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 544
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 17 907
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум