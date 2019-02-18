Рязанец отсудил у управляющей компании деньги за разбитый снегом автомобиль

Рязанец обратился в суд с иском к управляющей компании «Квадр — М» за то, что на его автомобиль упал снег и лед с крыши дома, который обслуживает ответчик. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Случай произошел в январе 2018 года. Из-за упавшего на иномарку снега, у нее повредилась крыша, капот, ветровое стекло.
Экспертиза определила стоимость ремонта — 150 тысяч рублей.
Несмотря на то, что ответчик оградил опасный участок красно-белыми сигнальными ленточками, суд не освободил управляющую компанию «от надлежащего выполнения своих обязательств по своевременной уборке снега с крыши дома».
Также суд принял во внимание, что истец поставил автомобиль рядом с сигнальным ограждением и снизил сумму возмещения.
Иск решили удовлетворить частично. В пользу истца взыскали 100 тысяч и судебные расходы.
Решение вступило в законную силу.