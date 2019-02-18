Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:22, 18 февраля 2019 159
 0    0

Рязанец отсудил у управляющей компании деньги за разбитый снегом автомобиль

Рязанец отсудил у управляющей компании деньги за разбитый снегом автомобиль

Рязанец обратился в суд с иском к управляющей компании «Квадр — М» за то, что на его автомобиль упал снег и лед с крыши дома, который обслуживает ответчик. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Случай произошел в январе 2018 года. Из-за упавшего на иномарку снега, у нее повредилась крыша, капот, ветровое стекло.

Экспертиза определила стоимость ремонта — 150 тысяч рублей.

Несмотря на то, что ответчик оградил опасный участок красно-белыми сигнальными ленточками, суд не освободил управляющую компанию «от надлежащего выполнения своих обязательств по своевременной уборке снега с крыши дома».

Также суд принял во внимание, что истец поставил автомобиль рядом с сигнальным ограждением и снизил сумму возмещения.

Иск решили удовлетворить частично. В пользу истца взыскали 100 тысяч и судебные расходы.

Решение вступило в законную силу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:22, 18 февраля 2019
Рязанец отсудил у управляющей компании деньги за разбитый снегом автомобиль
8:42, 18 февраля 2019
Между нами падает лед. Обзор главных новостей выходных, 16-17 февраля
19:37, 17 февраля 2019
На улице Циолковского обрушилась часть отделки дома 5
19:17, 17 февраля 2019
В Дании объявили в розыск кенгуру
16:16, 17 февраля 2019
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

В Рязани «Спрэй» представлен не только сетью аптек, но и ортопедическими салонами, в которых предлагают новинки современной ортопедии.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 23 860
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 044
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
18:19, 10 февраля 2019 18 505
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 17 816
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
16:58, 8 февраля 2019 16 978
Под Рязанью «загорелось» озеро
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум