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12:54, 18 февраля 2019 185
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Рязанцы пожаловались на упавшие с отремонтированной крыши снегозадержатели

Рязанцы пожаловались на упавшие с отремонтированной крыши снегозадержатели

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 18 февраля, жители одной из двухэтажек по проезду Грибоедова пожаловались на упавшие с крыши барьеры снегозадержателей.

В беседе с корреспондентом RZN.info житель дома №4 рассказал, что барьеры для удерживания снега начали «сползать» на выходных после потепления. Также пенсионер отметил, что в октябре 2018 года в доме закончили капитальный ремонт кровли и установили снегозадержатели.

«Крыша пока не течет. По крайней мере, после ливней мы такого не замечали. Да вы сами посмотрите, какие трубки тонкие. Да и доски я видел, какие на крышу привозили. Рабочие экономили на всем. Неудивительно, что оно все послетало вниз вместе со снегом», — сказал Анатолий Заворин.

Кроме того, мужчина отметил, что дом у них не ветхий и теплый в отличие от соседних двухэтажных общежитий.

В ЖЭУ № 20, которое обслуживает это здание, пояснили, что работы по замене кровли проводили в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. В управляющей компании заявили, что «убрать упавшие снегозадержатели, а также установить новые — гарантийная обязанность МП «РСУ №1».

В фонде капремонта объяснили, что работы по восстановлению крыши можно начать только после письменного обращения от жителей.

«Мы не можем просто по звонку начать работу. Жители должны сами обратиться с жалобой в письменном виде, а мы созовем комиссию, прибудем на место и составим акт. Если в процессе проверки будут найдены нарушения, то этот документ отправим подрядчику для устранения в максимально короткий срок в зависимости от погодных условий и специфики работы, — сказал инженер по ТО фонда капремонта.

До МП «РСУ №1» корреспондент RZN.info дозвониться не смог.

Напомним, после капремонта крыши двухэтажки на улице Гоголя затопило квартиру.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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