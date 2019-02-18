Рязанца осудили за хищение 13 миллионов рублей. Об этом
Гендиректор компании обещал партнерам поставить горюче-смазочные материалы. Те заплатили ему около 13 миллионов рублей, однако мошенник не выполнил договор.
Злоумышленника признали виновным по частям 5 и 6 статьи 159 УК. Его приговорили к трем с половиной годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей. Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного причиненного ущерба.
Приговор в законную силу не вступил. Его могут обжаловать в облсуд.